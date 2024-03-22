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استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

الأحد 20 أبريل 2025 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن استشهاد أسير فلسطيني يبلغ من العمر 49 عامًا من الضفة الغربية، بعد نقله إلى المستشفى من سجن "عوفر".

ولم ترد تفاصيل بعد حول هوية الأسير الشهيد.

وقبل 3 أيام، كانت قد أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير مصعب حسن عمر عديلي، البالغ من العمر 20 عاما، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وينحدر الشهيد من بلدة حوارة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.

وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن الأسير عديلي استشهد في مستشفى (سوروكا) في بئر السبع الليلة الماضية، وهو معتقل منذ 22/3/2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر. ليضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة.

يوم الأسير الفلسطيني (17 نيسان 2025): 64 معتقلا على الأقل استُشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

ويستدل من معطيات وإحصاءات مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، التي أصدرتها في يوم الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن "64 معتقلا على الأقل استُشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بينهم 40 شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علما أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، 300 شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد".

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