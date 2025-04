في رد عنيف على تعليق المبعوثة الأميركية ..جنبلاط: الأمريكية البشعة!

بيروت /سما/

: رد الرئيس السابق للحزب التقدمي في لبنان وليد جنبلاط على نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، عقب تعليق ساخر نشرته الأخيرة.

وقال جنبلاط يوم السبت، عبر حسابه على منصة "إكس": "الأمريكية البشعة مورغان أورتاغوس".

وأرفق جنبلاط التعليق بلوحة زيتية تعود للعام 1917 للرسام النمساوي هانز لاروين ماغنت وتحمل عنوان: "الجندي والموت" (Death and the Soldier (1917) by Hans Larwin Magnet).

وفي وقت سابق، علقت نائب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على مقابلة أجراها الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط واعتبر خلالها أن شروطها بشأن سلاح حزب الله مستحيلة.

وكتبت أورتاغوس عبر حسابها على منصة "إكس" تعليقا ساخرا على مقابلة جنبلاط عبر قناة "العربية" حيث قالت: "المخدرات مضرة وليد".

وكان جنبلاط قال في المقابلة إن شروط أورتاغوس مستحيلة، بما في ذلك "استئصال حزب الله، وأسلحته. وسأل: هل حددت جميع المواقع؟ هل هناك استعداد لدعم الجيش اللبناني الذي يحتاج إلى أسلحة؟".

وأضاف: "لا مساعدة للجيش اللبناني دون إصلاح، وأنا لا أفهم الرابط بين القطاع المصرفي والتعيينات والجيش اللبناني".

وقال جنبلاط إن "حرب 7 أكتوبر استخدمت لتدمير غزة، وإذا استأصل حزب الله، فسينتهك لبنان بالكامل وهناك الكثير ممن يؤمنون بأفكار حزب الله".

وأضاف أن "لا أحد ينتصر في حرب أهلية، الإنجاز الوحيد الآن هو تطبيق اتفاق الطائف، ونزع سلاح الميليشيات طواعية، ودمجها في الجيش - وإحدى طرق الاستفادة هي العودة إلى الخدمة الإلزامية ودمج حزب الله في الجيش".

ويأتي ذلك بعدما ردت أورتاغوس على خطاب أمين عام حزب الله نعيم قاسم، حول موضوع نزع حزب الله بـ"التثاؤب".

وكان قاسم شدد في كلمته على عدم السماح لأحد بنزع سلاح المقاومة، مضيفا أنه يجب شطب هذه الفكرة من قاموسنا.

جدير بالذكر أن أورتاغوس زارت لبنان مطلع أبريل وأجرت لقاءات سياسية مع رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، مؤكدة أن السلطة والشعب في لبنان عليهم الاختيار بين "التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله أو التباطؤ من قبل الحكومة وفقدان شراكتنا".