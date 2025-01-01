34 يوما لعودة المقتلة.. شهداء وجرحى بالعشرات في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 34 لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر فقد وصل عدد الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة إلى ٥٤ شهيدا وعشرات الجرحى.

واعلن جيش الاحتلال مقتل اول جندي اسرائيلي منذ عودة الحرب في هجوم للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة.

وسط قطاع غزة

وارتقى فجر اليوم ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات في استهداف منزل في النصيرات وسط قطاع غزة وهم الشقيقان معاذ ومحمود بكر درويش وجنى اسماعيل درويش .

وفي وقت سابق استشهد أحمد محمود صيام جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت المنطقة الوسطى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سلسلة غارات على دير البلح والزوايدة والبريح والنصيرات ادت لاستشهاد ثمانية مواطنين.

جنوب قطاع غزة

واستشهدت المواطنة عبير مطيع رمضان الجعب (23 عامًا) و4 جرحى جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد شاب ووالدته في الغارة الأخيرة قرب مستشفى ناصر غرب خانيونس وهما عصام محمد الزقزوق واعتدال محمد الزقزوق

وكان ٢٢ مواطنا ارتقوا في سلسلة هجمات إسرائيلية على خيام ومنازل المواطنين بخان يونس.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف مباني سكنية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

غزة والشمال

وارتقى شهيدان من عائلة حجاج وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بحي الشجاعية شرق غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى ثلاثة شهداء جراء استهداف الاحتلال مدنيين شرق حي التفاح بمدينة غزة.

واستشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال تجمعاً للمواطنين في بيت حانون، شمال قطاع غزة وهما الشقيقان محمد ونبيل وائل يوسف الكفارنة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه وصل مشافي القطاع ٩٢ شهيدا، و ٢١٩ إصابة خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥١١٥٧ شهيد و ١١٦٧٢٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٧٨٣ شهيد، ٤٦٨٣ اصابة).