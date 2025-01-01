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بدء العمل في إعادة تأهيل امتداد شارع نابلس المقابل لمخيم نور شمس شرق طولكرم

الأحد 20 أبريل 2025 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء العمل في إعادة تأهيل امتداد شارع نابلس المقابل لمخيم نور شمس شرق طولكرم



طولكرم/سما/

باشرت طواقم وآليات وزارة الاشغال العامة وبلدية طولكرم، فجر اليوم الأحد، أعمال إعادة تأهيل الشارع الرئيسي المقابل لمخيم نور شمس شرق طولكرم، وذلك لإزالة آثار عدوان الاحتلال، وما تخلله من عمليات التدمير والتخريب، بمتابعة مباشرة من محافظ طولكرم.

وأكد محافظ طولكرم عبد الله كميل توجيهات الرئيس محمود عباس لتعزيز صمود المواطنين، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء محمد مصطفى، ولجنة الطوارئ الحكومية للأعمال الطارئة. 

وأشار إلى تحرك 35 آلية وجرافات وشاحنات من معدات وزارة الأشغال والبلدية، ومقاولين، لإعادة تأهيل هذا الشارع، للتخفيف عن المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها محافظة طولكرم.

وكان شارع نابلس المقابل لمخيم نور شمس قد تعرض لدمار شامل بفعل عدوان الاحتلال، طال البنية التحتية من شبكة الصرف الصحي وخطوط المياه والكهرباء، وإعاقة حركة المواطنين والمركبات، وفرض معاناة يومية على سكان المنطقة.

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