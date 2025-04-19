ساعر: إسرائيل سترد بشكل أحادي إذا اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، لصحيفة "التلجراف" البريطانية، إن الحكومة الإسرائيلية ستبذل جهدها للتوصل إلى اتفاق جديد ومعقول بشأن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة

وأضاف ساعر، "إذا لم نتمكن من إطلاق سراح الأسرى من غزة بطرق دبلوماسية سيتعين علينا فعل ذلك بعمل عسكري قوي".

وعلق الوزير الإسرائيلي على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أدلى به بشأن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، قائلًا: "سيكون خطًأ فادحًا. وتل أبيب ستُجبر على الرد بشكل أحادي إذا اختارت باريس الاعتراف بدولة فلسطينية".

وتابع ساعر في حديثه لـ"التلجراف"، "الفرنسيون سيفقدون نفوذهم الإقليمي وسيضرون بمكانتهم إذا اعترفوا بدولة فلسطينية".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي التزام حكومته بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لافتًا إلى أنه "إذا أمكن تحقيق ذلك بطرق دبلوماسية فهو مقبول".

وذكر ساعر، أنه عقد اجتماعًا جيدًا مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، مضيفًا "لكن لا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود خلافات".

وهاجم قادة إسرائيليون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب إعلان استعداده الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، إذ قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن ماكرون يخطئ "خطًأ جسيمًا" بترويجه لفكرة إقامة دولة فلسطينية لا تهدف سوى لتدمير إسرائيل، وفق تعبيره.

وأكد نتنياهو، أن حكومته لن تقبل بتشكيل خطر على وجود إسرائيل بسبب ما وصفه بـ"الأوهام"، وهاجم ماكرون، قائلًا: "لن نقبل مواعظ عن إقامة دولة فلسطينية ممن يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا وكاليدونيا الجديدة وغيرها من المناطق التي لن يمثل استقلالها خطرا على فرنسا".

وفي وقت سابق ، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل، خلال مقابلة على قناة "فرانس 5".