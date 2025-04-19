  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان: مجازر "إسرائيل" في قطاع غزة أظهرت مدى زيف ما يُسمى بـ"القيم الغربية"

السبت 19 أبريل 2025 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: مجازر "إسرائيل" في قطاع غزة أظهرت مدى زيف ما يُسمى بـ"القيم الغربية"



أنقرة/سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أظهرت مدى زيف ما يُسمى بـ"القيم الغربية".


وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها بإسطنبول، خلال المؤتمر العام الاعتيادي لوقف المرأة والديمقراطية إن "المجازر المستمرة منذ 18 شهرا في غزة، وسائر الأحداث التي شهدناها مؤخرًا، أظهرت مدى خواء ما يُسمى بالقيم الغربية".

وأكد أنه "مع كل طفل بريء وامرأة ورضيع يُقتلون بوحشية، يتلاشى ما تبقى من التفوق الأخلاقي للغرب، والذي كان قد ضعف أساسًا إلى حد كبير".

ونوه أردوغان بضرورة تحرير مفهوم الديمقراطية من "الهيمنة الغربية"، وإعادة تقديمه للبشرية كمنارة حقيقية للحقوق والحريات.

وحول قضايا حقوق المرأة، شدد على ضرورة النظر إلى الحملات والشعارات ذات الطابع الغربي من "زاوية نقدية".

ووجه أردوغان انتقادات للمعارضة التركية بسبب دفاعها عن سياسات إلغاء الهوية الجنسية، والتي قال إن العالم الغربي نفسه بدأ يبحث عن طرق للتخلّص من هذه السياسات.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51157 شهيدا و116724 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية تتحدث عن أسوأ كابوس لإسرائيل قد يتحقق على يد بن سلمان وترامب

الكشف عن خطة "الشاباك" للوصول إلى معلومات عن الأسرى

“واقعية وتحتاج 6 أشهر فقط وبعيدا عن تهجير الفلسطينيين”.. تفاصيل الخطة المصرية العاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة

موقع عبري: الجيش الإسرائيلي يمهد لمناورة تقسم مدينة غزة شطرين

أمريكا تطلب مجددا لقاء مباشرا مع حماس..

القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي لعائلته.. ناشد ترامب (شاهد)

أبو عبيدة يتحدث عن إمكانية مقتل الأسير عيدان ألكساندر

الأخبار الرئيسية

20250419092345

نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس

photo_2025-04-19_22-01-13

جنرال إسرائيلي: تحقيق النصر في غزة مرتبط بالملاجئ في المستوطنات

0-15-730x438

الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط وإصابة 3 عسكريين بجروح خطيرة في غزة

متحدث نتنياهو: لا يمكن استعادة الأسرى دفعة واحدة من غزة

photo_2025-04-19_21-58-33

إقالة جنرال إسرائيلي بسبب توقيعه على عريضة تطالب بوقف حرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية