أردوغان: مجازر "إسرائيل" في قطاع غزة أظهرت مدى زيف ما يُسمى بـ"القيم الغربية"

أنقرة/سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أظهرت مدى زيف ما يُسمى بـ"القيم الغربية".



وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها بإسطنبول، خلال المؤتمر العام الاعتيادي لوقف المرأة والديمقراطية إن "المجازر المستمرة منذ 18 شهرا في غزة، وسائر الأحداث التي شهدناها مؤخرًا، أظهرت مدى خواء ما يُسمى بالقيم الغربية".

وأكد أنه "مع كل طفل بريء وامرأة ورضيع يُقتلون بوحشية، يتلاشى ما تبقى من التفوق الأخلاقي للغرب، والذي كان قد ضعف أساسًا إلى حد كبير".

ونوه أردوغان بضرورة تحرير مفهوم الديمقراطية من "الهيمنة الغربية"، وإعادة تقديمه للبشرية كمنارة حقيقية للحقوق والحريات.

وحول قضايا حقوق المرأة، شدد على ضرورة النظر إلى الحملات والشعارات ذات الطابع الغربي من "زاوية نقدية".

ووجه أردوغان انتقادات للمعارضة التركية بسبب دفاعها عن سياسات إلغاء الهوية الجنسية، والتي قال إن العالم الغربي نفسه بدأ يبحث عن طرق للتخلّص من هذه السياسات.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51157 شهيدا و116724 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.