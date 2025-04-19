التعاون الإسلامي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف الإبادة الجماعية في غزة

جدة/سما/

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف ما أسمته الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.



وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان "بأشد العبارات استمرار جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واستمرار العدوان على المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بما فيها القدس، التي أسفرت عن مقتل 92 شخصا، وإصابة 219 آخرين خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأكدت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، "أن استمرار هذه الجرائم يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية وانتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية والقيم الإنسانية، داعيةً إلى "ضرورة وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه".

وجددت المنظمة "تحذيرها من تصاعد وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة أن" المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين"، مشددة "على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، خصوصا المسجد الأقصى المبارك".

وكثف الجيش الإسرائيلي من قصفه الجوي ووسع نطاق عملياته البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أن استأنف هجومه في 18 مارس، منهيا بذلك هدنة استمرت شهرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51 ألفا و157 قتيلا و116 ألفا و724 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأن "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1783 شهيدا و4683 إصابة".