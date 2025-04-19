احتجاجات إسرائيلية شرق تل أبيب قبيل زيارة مقررة لنتنياهو

القدس المحتلة/سما/

تظاهر إسرائيليون مساء السبت في "موشاف مزور" شرق تل أبيب، وذلك قبيل زيارة مقررة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزوجته، ضمن الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب على غزة.

وتجمع المتظاهرون بعد أن علموا بزيارة نتنياهو وزوجته إلى منزل عائلة عروس ابنهما المستقبلية، حيث دعا المنظمون إلى تطويق "موشاف مزور"، وقالوا إن "من يتخلى عن المختطفين، لن يتمكن من الاحتفال كالمعتاد".

وأوردت تقارير إسرائيلية، أن مواجهات شديدة اندلعت بين عناصر الشرطة والمتظاهرين أمام المنزل الذي سيستضيف نتنياهو وزوجته.

وخاطب المنظمون نتنياهو "هذا البرومو فقط لحفل الزفاف القادم. لن تنعم بدقيقة واحدة من الهدوء، لا أنت ولا عائلتك ستواصلون الاحتفال وكأنه لا يوجد مختطفين في غزة. لن تكون احتفالات ولا زفاف ما دام المختطفين مدفونين أحياء في أنفاق حماس".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قامت بوضع أسوار وإنشاء مناطق جرى تأمينها في "مزور"، استعدادا لزيارة رئيس الحكومة في المكان، وذكرت أنها تعاملت مع دخول مواطنين من غير سكان المكان إلى منطقة جرى تأمينها.

إلى ذلك، تظاهر الآلاف في تل أبيب وبلدات ومواقع إسرائيلية أخرى ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب على غزة.