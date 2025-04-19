الضفة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلة فلسطينية بالرصاص الحي (فيديو)

نابلس/سما/

أصيبت طفلة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، فيما أحرق مستوطنون محاصيل لمزارعين شمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها في نابلس شمال الضفة نقلت إلى المستشفى إصابة لطفلة عمرها 13 عاما برصاص حي في الفخذ نتيجة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق المدينة، دون الكشف عن هوية المصابة.

ووفق شهود عيان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة “وأطلق الرصاص الحي والقنابل الغازية، واعتقل أحد المواطنين”.

وجنوبي الضفة، قال أسامة مخامرة الناشط في متابعة انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين جنوب مدينة الخليل، إن مستوطنين أحرقوا محاصيل لمزارعين فلسطينيين شرق بلدة يطا.

وأضاف أن مستوطنين قاموا بإحراق محاصيل زراعية وامتدت النيران إلى منزل قيد الإنشاء وأتت على بعض أخشاب البناء، مشيرا إلى سيطرة السكان على النيران.