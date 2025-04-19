  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضفة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلة فلسطينية بالرصاص الحي (فيديو)

السبت 19 أبريل 2025 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضفة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلة فلسطينية بالرصاص الحي (فيديو)



نابلس/سما/

أصيبت طفلة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، فيما أحرق مستوطنون محاصيل لمزارعين شمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبها.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها في نابلس شمال الضفة نقلت إلى المستشفى إصابة لطفلة عمرها 13 عاما برصاص حي في الفخذ نتيجة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق المدينة، دون الكشف عن هوية المصابة.
ووفق شهود عيان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة “وأطلق الرصاص الحي والقنابل الغازية، واعتقل أحد المواطنين”.

وجنوبي الضفة، قال أسامة مخامرة الناشط في متابعة انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين جنوب مدينة الخليل، إن مستوطنين أحرقوا محاصيل لمزارعين فلسطينيين شرق بلدة يطا.
وأضاف أن مستوطنين قاموا بإحراق محاصيل زراعية وامتدت النيران إلى منزل قيد الإنشاء وأتت على بعض أخشاب البناء، مشيرا إلى سيطرة السكان على النيران.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية تتحدث عن أسوأ كابوس لإسرائيل قد يتحقق على يد بن سلمان وترامب

“واقعية وتحتاج 6 أشهر فقط وبعيدا عن تهجير الفلسطينيين”.. تفاصيل الخطة المصرية العاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة

موقع عبري: الجيش الإسرائيلي يمهد لمناورة تقسم مدينة غزة شطرين

أمريكا تطلب مجددا لقاء مباشرا مع حماس..

مولدافيا تمنع رئيس الأساقفة من السفر إلى القدس مجددا لإحضار النار المقدسة..

ظاهرة شمسية تتكرر كل 100 عام..

33 يوما لعودة الحرب على قطاع غزة .. شهداء وجرحى بالعشرات داخل منازل وخيام النازحين

الأخبار الرئيسية

photo_2025-04-19_21-58-33

إقالة جنرال إسرائيلي بسبب توقيعه على عريضة تطالب بوقف حرب غزة

20250419092345

نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس

0-15-730x438

الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط وإصابة 3 عسكريين بجروح خطيرة في غزة

متحدث نتنياهو: لا يمكن استعادة الأسرى دفعة واحدة من غزة

photo_2025-04-19_15-35-18

القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي لعائلته.. ناشد ترامب (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية