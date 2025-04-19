  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"يونيسف": مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة بغزة تفتقر لمعدات طبية

السبت 19 أبريل 2025 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يونيسف": مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة بغزة تفتقر لمعدات طبية



غزة/سما/

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" السبت، إن مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في قطاع غزة "تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة"، في ظل جرائم الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت "يونيسف"، إن "بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة فرض وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات إلى القطاع".

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مجددا.

وأوضحت "يونيسف"، أن "مستشفيات غزة، التي تعالج حديثي الولادة والأطفال تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة".

وتعليقا على الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ نحو 7 أسابيع، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير الجمعة، إنها "أشد من الفترة الأولى بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وأوضحت "الأونروا"، أن 420 ألف شخص نزحوا مجددا بقطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس الماضي جراء تجدد الهجمات الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية تتحدث عن أسوأ كابوس لإسرائيل قد يتحقق على يد بن سلمان وترامب

“واقعية وتحتاج 6 أشهر فقط وبعيدا عن تهجير الفلسطينيين”.. تفاصيل الخطة المصرية العاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة

موقع عبري: الجيش الإسرائيلي يمهد لمناورة تقسم مدينة غزة شطرين

أمريكا تطلب مجددا لقاء مباشرا مع حماس..

مولدافيا تمنع رئيس الأساقفة من السفر إلى القدس مجددا لإحضار النار المقدسة..

ظاهرة شمسية تتكرر كل 100 عام..

33 يوما لعودة الحرب على قطاع غزة .. شهداء وجرحى بالعشرات داخل منازل وخيام النازحين

الأخبار الرئيسية

photo_2025-04-19_21-58-33

إقالة جنرال إسرائيلي بسبب توقيعه على عريضة تطالب بوقف حرب غزة

20250419092345

نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس

0-15-730x438

الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط وإصابة 3 عسكريين بجروح خطيرة في غزة

متحدث نتنياهو: لا يمكن استعادة الأسرى دفعة واحدة من غزة

photo_2025-04-19_15-35-18

القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي لعائلته.. ناشد ترامب (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية