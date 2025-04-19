"يونيسف": مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة بغزة تفتقر لمعدات طبية

غزة/سما/

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" السبت، إن مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في قطاع غزة "تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة"، في ظل جرائم الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

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وفي منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، قالت "يونيسف"، إن "بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة فرض وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات إلى القطاع".

وشددت على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مجددا.

وأوضحت "يونيسف"، أن "مستشفيات غزة، التي تعالج حديثي الولادة والأطفال تفتقر إلى معدات طبية كافية، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة".

وتعليقا على الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ نحو 7 أسابيع، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقرير الجمعة، إنها "أشد من الفترة الأولى بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وأوضحت "الأونروا"، أن 420 ألف شخص نزحوا مجددا بقطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس الماضي جراء تجدد الهجمات الإسرائيلية.