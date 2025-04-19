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الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط وإصابة 3 عسكريين بجروح خطيرة في غزة

السبت 19 أبريل 2025 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط وإصابة 3 عسكريين بجروح خطيرة في غزة



غزة/سما/

 أعلنت “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، السبت، أن مقاتليها نفذوا “كمينا مركبا” ضد قوة إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح، شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي بيان عبر تلغرام، قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا “من تنفيذ كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت أنها استهدفت دبابة “ميركافا 4” وجرافة عسكرية من نوع “دي9” بقذيفتي “الياسين 105″، واشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرقي حي التفاح.

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بمقتل ضابط في صفوفه وإصابة 3 عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “مقتل قائد فرقة كشافة الرقيب أول غالب النصاصرة البالغ من العمر 35 عاما، وهو من مدينة رهط (جنوب)”.

وأضاف أن “ضابطة وجنديين آخرين أُصيبوا بجروح خطيرة” في الحادث ذاته، دون الكشف عن ملابساته.

ولفت إلى أن المصابين نُقلوا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتلهم منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 847 قتيلا، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

وتشير معطيات الجيش، المتهم بإخفاء الحصيلة الحقيقة لخسائره، إلى إصابة 5780 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 2603 بالمعارك البرية.

وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قتلوا أو جرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين، بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة في حي التفاح شرقي غزة.

وأضافت هذه الوسائل أن معارك ضارية تجري بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على مناطق بشمال القطاع.

وذكرت حسابات فلسطينية على منصة (إكس) أن مقاومين فجّروا دبابة إسرائيلية بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة، ثم تم استهدافها بصاروخ موجه.

وأفادت بأن مروحيات جيش الاحتلال تقوم بعمليات إخلاء إلى مستشفيات بالداخل المحتل، في حين أفادت مصادر بمقتل ضابط في الجيش وإصابة 4 جنود آخرين.

 

 

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