لحظات مؤلمة لأم فلسطينية تقبّل قدمي نجلها عقب استشهاده بغزة (شاهد)

غزة/سما/

وثقت لقطات مصورة لحظات مؤلمة لأم فلسطينية وهي تقبّل قدمي ابنها عقب استشهاده جراء غارة إسرائيلية على وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وفي اللقطات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الأم الفلسطينية وهي تقبل قدمي نجلها الملطختين بالدماء عقب وصول جثمانه إلى المستشفى.





ويسمع صوت الأم وهي تقول "يا حبيبي يما" أثناء تقبيل قدمي ابنها الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي بغارة استهدفت "خيمة" صالون حلاقة في حارة النجار وسط مدينة خانيونس، بحسب منصات فلسطينية.



وبحسب وكالة الأناضول، فإن الأم الفلسطينية فقدت اثنين من أبنائها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



يأتي ذلك على وقع تواصل عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة ما رفع حصيلة الضحايا إلى "51 ألفا و157 شهيدا و116 ألفا و724 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت.



وأشارت الوزارة إلى أن شهيدا و 219 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان على قطاع غزة إلى ألف و783 شهيدا و4 آلاف و 683 مصابا.



وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.



وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.



وتحذر منظمات إغاثة من أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية على أن الحصار الإسرائيلي الشامل، يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي.