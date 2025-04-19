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مسؤول مصري: مصر الأكبر عسكريا وتدافع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية في آن واحد

السبت 19 أبريل 2025 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول مصري: مصر الأكبر عسكريا وتدافع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية في آن واحد



القاهرة/سما/

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن مصر هي الدولة الأكبر على المستوى العسكري في المنطقة، وأنها منحازة بشكل كامل للحقوق الفلسطينية الشرعية

وأكد رشوان، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الجمعة، أن مصر تعمل على الدفاع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية في آن واحد، وأن الجهود المصرية القطرية "تنحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين"، وتستهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.


وأشار إلى تواصل الجهود المصرية رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن "القاهرة بذلت جهودا حثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بجميع مراحله".

وتحدث عن دور مصر الإقليمي، قائلا إن مصر هي الدولة الأكبر على المستوى العسكري في المنطقة، وأنها عملت على أن تكون العنصر العربي الأكثر قدرة على التحرك في الأوساط الفلسطينية، وأن القاهرة كانت طوال أعوام وعقود مقرا لانعقاد اجتماعات الفصائل الفلسطينية ولا تزال كذلك حتى اليوم.

ونوه بأن مصر قدمت نحو 75% من إجمالي المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبلت 105 آلاف فلسطيني من القطاع جرحى أو مصابين بأمراض مزمنة.

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