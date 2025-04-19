أبو عبيدة يتحدث عن إمكانية مقتل الأسير عيدان ألكساندر

غزة/سما/

قال "أبو عبيدة"، الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن القسام انتشل شهيدًا كان مُكلفًا بتأمين الحماية للأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وصرح أبو عبيدة في تغريدات عبر منصته الرسمية على "تيليغرام": "تمكنا من انتشال شهيد كان مكلفاً بتأمين الأسير عيدان ألكسندر، ولا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا".

وأضاف: "نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان، لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو".



وأكد الناطق باسم القسام، أن الاحتلال "يُكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية". مُبينًا: "الاحتلال يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين؛ بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم".

ويوم 15 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، عقب قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وغرّد "أبو عبيدة" عبر صفحته على منصة "تيليغرام" : "نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

وكانت "حماس" قد أعلنت سابقا موافقتها على إطلاق سراح ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية إضافة إلى جثامين 4 أسرى آخرين، ردا على مقترح أميركي، وذلك بعدما تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار.