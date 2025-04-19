رويترز: إسرائيل لا تستبعد شن هجوم محدود على إيران رغم معارضة ترامب

واشنطن/سما/

نقلت "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي ومصدرين آخرين أن إسرائيل لم تستبعد شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية "في الأشهر المقبلة" رغم تحذير ترامب من أنه غير مستعد لدعم مثل هذه الخطوة.



من المقرر أن يعقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون جولة ثانية من المحادثات النووية التمهيدية في روما يوم السبت.

وخلال الأشهر الماضية، اقترحت إسرائيل على إدارة ترامب سلسلة من الخيارات لمهاجمة المنشآت الإيرانية، بما في ذلك بعضها في أواخر الربيع والصيف، حسبما ذكرت المصادر.

وقالت المصادر إن الخطط تشمل مزيجا من الغارات الجوية وعمليات الكوماندوز التي تتفاوت في شدتها ويمكن أن تعيق قدرة طهران على تسليح برنامجها النووي لأشهر أو عام أو أكثر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن ترامب أبلغ نتنياهو في اجتماع بالبيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر أن واشنطن تريد إعطاء الأولوية للمحادثات الدبلوماسية مع طهران وأنه غير مستعد لدعم ضربة على المنشآت النووية للبلاد على المدى القصير.

لكن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون الآن أن جيشهم قد يشن بدلا من ذلك ضربة محدودة على إيران تتطلب دعما أمريكيا أقل. سيكون هذا الهجوم أصغر بكثير من الذي اقترحته إسرائيل في البداية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستمضي قدما في مثل هذه الضربة أو متى ستفعل ذلك، خاصة مع بدء محادثات الاتفاق النووي. ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى نفور ترامب وقد تهدد أي دعم أمريكي أوسع لإسرائيل.

وقال مسؤولان كبيران سابقان في إدارة بايدن لرويترز إن أجزاء من الخطط عرضت سابقا العام الماضي على إدارة بايدن. وتتطلب جميعها تقريبا دعما أمريكيا كبيرا من خلال التدخل العسكري المباشر أو تبادل المعلومات الاستخباراتية. كما طلبت إسرائيل من واشنطن مساعدتها في الدفاع عن نفسها في حال ردت إيران.

وتعليقا على ذلك، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن تصريحات التي أدلى بها ترامب يوم الخميس واضحة، عندما قال للصحفيين إنه لم يثن إسرائيل عن شن هجوم، لكنه ليس "في عجلة من أمره" لدعم العمل العسكري ضد طهران.

قال ترامب: "أعتقد أن لدى إيران فرصة لبناء دولة عظيمة والعيش بسعادة دون موت". وأضاف: "هذا خياري الأول. إذا كان هناك خيار ثان، فأعتقد أنه سيكون سيئا للغاية بالنسبة لإيران، وأعتقد أن إيران ترغب في الحوار".

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز بأنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن ضربة إيرانية.

وقال مسؤول أمني إيراني كبير إن طهران على علم بالتخطيط الإسرائيلي، وأن أي هجوم من شأنه أن يثير "ردا قاسيا وحازما من إيران".

وقال المسؤول لرويترز: "لدينا معلومات استخباراتية من مصادر موثوقة تُفيد بأن إسرائيل تُخطط لهجوم كبير على المواقع النووية الإيرانية. وينبع هذا من عدم الرضا عن الجهود الدبلوماسية الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك من حاجة نتنياهو إلى الصراع كوسيلة للبقاء السياسي".