  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد 595 طفلا و308 نساء منذ استئناف الحرب على قطاع غزة في الـ 18 من مارس الماضي

السبت 19 أبريل 2025 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 595 طفلا و308 نساء منذ استئناف الحرب على قطاع غزة في الـ 18 من مارس الماضي



غزة / سما/

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن إسرائيل قتلت منذ استئناف حرب إبادتها الجماعية على قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، 595 طفلا و308 سيدات.

وأضاف المركز، في بيان: "مع استئناف الهجوم العسكري الإسرائيلي، تصدّر النساء والأطفال قائمة الضحايا، لتجد النساء أنفسهن بين قصف يسلب حياتهن، أو قصف يفقدهن أطفالهن".

وأوضح أن عدد الأطفال الذين قتلوا منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بلغ 595 طفلا وعدد النساء وصل إلى 308 سيدات.

وارتفعت حصيلة الشهداء من الأطفال إلى 18 ألفا و44 طفلا، أما من النساء فوصلت إلى 12 ألفا و402 سيدات، بحسب البيان.

وأكد المركز أن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تتوقف خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، إنما كانت "كامنة تحت هدنة هشة تقتل الأرواح ببطء".

ونقل المركز عن مديره راجي الصوراني، قوله: "كم من الأطفال والنساء ينبغي أن يستشهدوا حتى يعترف العالم صراحة بأن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية؟"

وتابع: " استشهاد نحو 18 ألف طفل و13 ألف سيدة دون أن يواجه بإدانة دولية واضحة هو وصمة عار أخلاقية وإنسانية جسيمة".

وفي 24 مارس الماضي، قالت وزارة الصحة بغزة إن عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية على مدار 19 شهرا (حتى 23 مارس) بلغ نحو 15 ألفا و613 طفلا، وهو ما يشكل 31 بالمئة من إجمالي القتلى في حينه.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يربك الإسرائيليين والجيش.. والاستخبارات: حماس راضية عن نفسها تكتيكياً واستراتيجياً

دعوات إسرائيلية لاعتقال محمد اشتية

الرئيس عباس يصل سوريا في زيارة رسمية.. تفاصيل الاجتماع

القناة 12 العبرية تتحدث عن أسوأ كابوس لإسرائيل قد يتحقق على يد بن سلمان وترامب

“واقعية وتحتاج 6 أشهر فقط وبعيدا عن تهجير الفلسطينيين”.. تفاصيل الخطة المصرية العاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة

ضابط في المقاومة الفلسطينية يكشف أساليب الاحتلال لاغتيال المقاومين

هجوم إسرائيلي على الإعلام المصري بسبب قطر

الأخبار الرئيسية

“واقعية وتحتاج 6 أشهر فقط وبعيدا عن تهجير الفلسطينيين”.. تفاصيل الخطة المصرية العاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة

القناة 12 العبرية تتحدث عن أسوأ كابوس لإسرائيل قد يتحقق على يد بن سلمان وترامب

رغم معارضة ترامب ..إسرائيل قد تشن هجوما محدوداً على ايران

33 يوما لعودة الحرب على قطاع غزة .. شهداء وجرحى بالعشرات داخل منازل وخيام النازحين

20231027153655reup-2023-10-27t153446z_1631387130_rc2014a5s43e_rtrmadp_3_israel-palestinians-ben-gvir.h-730x438

نتنياهو يربك الإسرائيليين والجيش.. والاستخبارات: حماس راضية عن نفسها تكتيكياً واستراتيجياً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية