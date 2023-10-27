استشهاد 595 طفلا و308 نساء منذ استئناف الحرب على قطاع غزة في الـ 18 من مارس الماضي

غزة / سما/

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن إسرائيل قتلت منذ استئناف حرب إبادتها الجماعية على قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، 595 طفلا و308 سيدات.

وأضاف المركز، في بيان: "مع استئناف الهجوم العسكري الإسرائيلي، تصدّر النساء والأطفال قائمة الضحايا، لتجد النساء أنفسهن بين قصف يسلب حياتهن، أو قصف يفقدهن أطفالهن".

وأوضح أن عدد الأطفال الذين قتلوا منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بلغ 595 طفلا وعدد النساء وصل إلى 308 سيدات.

وارتفعت حصيلة الشهداء من الأطفال إلى 18 ألفا و44 طفلا، أما من النساء فوصلت إلى 12 ألفا و402 سيدات، بحسب البيان.

وأكد المركز أن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تتوقف خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، إنما كانت "كامنة تحت هدنة هشة تقتل الأرواح ببطء".

ونقل المركز عن مديره راجي الصوراني، قوله: "كم من الأطفال والنساء ينبغي أن يستشهدوا حتى يعترف العالم صراحة بأن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية؟"

وتابع: " استشهاد نحو 18 ألف طفل و13 ألف سيدة دون أن يواجه بإدانة دولية واضحة هو وصمة عار أخلاقية وإنسانية جسيمة".

وفي 24 مارس الماضي، قالت وزارة الصحة بغزة إن عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية على مدار 19 شهرا (حتى 23 مارس) بلغ نحو 15 ألفا و613 طفلا، وهو ما يشكل 31 بالمئة من إجمالي القتلى في حينه.