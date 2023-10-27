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فرنسا: لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

السبت 19 أبريل 2025 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا: لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة



غزة/سما/

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنه لا بد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشار للمتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان في مؤتمر صحفي، إلى أن فرنسا تدعو منذ أشهر طويلة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات.

وأضاف، أن "فرنسا دعت أيضا لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وأنها أدانت استئناف الجيش الإسرائيلي الهجمات على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد أن إسرائيل ملزمة بالسماح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وعدم استهداف طواقم الإغاثة الذين يقومون بإيصال تلك المساعدات.

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