رام الله : الأوقاف تفتح ابوابها يوم غد الأحد لاستكمال معاملات الحجاج

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح أبوابها استثنائيًا يوم الأحد 20/4/2025، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، لاستكمال معاملات الحجاج الذين أنهوا التسجيل ودفع الرسوم بتاريخ الخميس 17/4/2025، وذلك على النحو التالي:

1. حجاج القدس (الهوية الزرقاء): استقبال معاملات استصدار جوازات السفر المؤقتة في مقر الوزارة، مع متابعة إصدارها لدى وزارة الداخلية.

2. حجاج الضفة الغربية (الهوية الخضراء): التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات – رام الله (عين منجد)، يوم الأحد، لاستخراج أو تجديد الجوازات، ثم تسليمها لوزارة الأوقاف.