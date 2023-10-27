الطقس: أجواء حارة وصافية حتى الثلاثاء المقبل

رام الله/سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا في المنطقة الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا، خماسينيا حارا وجافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.