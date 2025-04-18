الإعلامي الحكومي بغزة يكشف حجم الدمار والخسائر المادية والبشرية للحرب في يومها الـ560

غزة/سما/

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشر ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة تحديثا لأهم إحصائيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ560 على التوالي.



وبحسب إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فقد عكست حصيلة الحرب الإجمالية من ضحايا ودمار حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وكاانت على النحو التالي:

إحصائيات عامة..

◻️ (560) يوماً على بدء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد قطاع غزة.

◻️ (+12,000) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل عام.

◻️ (+62,000) شهيد ومفقود.

◻️ (+11,000) مفقود، منهم شهداء لم يصلوا للمستشفيات، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.

◻️ (51,065) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (11,859) مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية.

◻️ (2,172) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال بالكامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات أكثر من 6,180 شهيداً.

◻️ (+5,070) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9,280 شهيداً.

◻️ (+18,000) شهيد من الأطفال قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (281) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (892) طفلاً استشهد خلال حرب الإبادة الجماعية وكان عمره أقل من عام واحد.

◻️ (52) استشهدوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع غالبيتهم أطفال.

◻️ (17) استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 14 طفلاً.

◻️ (+12,400) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (1,402) شهداء من الطواقم الطبية (وزارة الصحة) قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (113) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (211) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (748) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.

◻️ (157) جريمة استهداف للاحتلال بحق شرطة وعناصر تأمين مساعدات.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (529) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (116,505) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (17,000) جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد. (وزارة الصحة).

◻️ (4,700) حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال. (وزارة الصحة).

◻️ (+60%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (409) جرحى ومصابين من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (232) مركزاً للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة يدّعي الاحتلال "الإسرائيلي" أنها "مناطق إنسانية".

◻️ (39,400) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (+14,500) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والجوع.

◻️ (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.

◻️ (13,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (2,136,026) حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح القسري. (وزارة الصحة)

◻️ (71,338) حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح القسري.

◻️ (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

◻️ (6,633) حالة اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (362) حالة اعتقلها الاحتلال "الإسرائيلي من الكوادر الصحية (وأعدم منهم 3 أطباء داخل السجون تحت التعذيب).

◻️ (48) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (26) حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.

◻️ (+2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (28) تكية طعام استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار فرض سياسة التجويع.

◻️ (37) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

◻️ (111,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (280,000) أسرة تحتاج إلى إيواء بعد هدم الاحتلال منازلهم السكنية.

◻️ (224) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (142) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (364) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (13,000) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم خلال الحرب.

المكتب الإعلامي الحكومي, [18/04/2025 11:45]

◻️ (800) معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (+150) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.

◻️ (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" كلياً وجزئياً من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من مقابر قطاع غزة.

◻️ (≈165,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (≈115,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.

◻️ (≈200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (+100,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.

◻️ (38) مستشفى دمرها أو أحرقها الاحتلال "الإسرائيلي" أو أخرجها عن الخدمة.

◻️ (81) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال "الإسرائيلي" عن الخدمة.

◻️ (164) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (54) سيارة إطفاء أو إنقاذ أو تدخل سريع أو عربة دفاع مدني استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (3,780) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (1.88) مليار كيلو وات ساعة، كمية الكهرباء التي حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.

◻️ (+330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,850,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (45) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

◻️ (+88%) نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

◻️ (+42) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.