صورة طفل فلسطيني مصاب تفوز بجائزة "صورة العام"

أمستردام/وكالات/

نالت صورة طفل فلسطيني أصيب في الحرب في غزة جائزة "صورة العام الصحافية العالمية" 2025.

وقالت لجنة التحكيم يوم الخميس، إن المنافسة على جائزة هذا العام ضمت 60 ألف صورة من نحو أربعة آلاف مصور فوتوغرافي في أنحاء العالم، وكانت المواضيع الرئيسية تركز على الصراع والهجرة والتغير المناخي.

واختارت لجنة التحكيم، مقرها أمستردام، صورة التقطتها المصورة الصحافية سمر أبو العوف للصبي محمود عجور، البالغ من العمر تسع سنوات، لنيل الجائزة.

وأصيب عجور بشدة في هجوم إسرائيلي على مدينة غزة في مارس (آذار) 2024، ليفقد ذراعيه في انفجار. ولاحقا، جرى نقله إلى قطر حيث يعيش مع أسرته في نفس المجمع السكني الذي تقطنه أبو العوف.

وقالت المدير التنفيذي للمسابقة جمانة الزين خوري "هذه صورة صامتة، تنطق بصوت مدو. إنها تروي قصة طفل وكذلك حرب أوسع سوف يكون لها تأثير لأجيال".

وقالت لجنة التحكيم إن عجور "يتعلم استخدام قدميه لأداء ألعاب على هاتفه والكتابة وفتح الأبواب"، ولكن مازال يحتاج لمساعدة في أنشطته اليومية مثل تناول الطعام وارتداء الملابس.

وتابعت اللجنة: "حلم محمود بسيط أنه يريد الحصول على أطراف اصطناعية ويعيش حياته كأي طفل آخر".

كانت المصورة أبو العوف فرت من غزة في ديسمبر (كانون الأول) 2023 ووثقت الإصابات الشديدة التي تكبدها اللاجئون من المدينة الساحلية منذ بداية الحرب الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والتقطت الصورة لصحيفة "نيويورك تايمز".