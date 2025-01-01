"هارتس" تفضح سياسية إسرائيل في تجويع سكان غزة: رواية شعبوية كاذبة والنتيجة جريمة إنسانية متواصلة

القدس المحتلة/سما/

استنكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة، التجويع الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة أنه بات سياسة معلنة ومصدر فخر لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة في افتتاحية عنونتها بـ”على إسرائيل أن تتوقف عن تجويع غزة”، إن “هذه السياسة تستند إلى رواية شعبوية كاذبة تربط المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان غزة بقدرات حماس العسكرية”.

وتابعت الصحيفة مستنكرة ذلك الإجراء قائلة: “النتيجة جريمة إنسانية متواصلة”.

ومضت: “تحت رعاية حكومة إسرائيل الكابوسية وإدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، أصبح تجويع إسرائيل لأكثر من مليوني فلسطيني أمرا طبيعيا تماما”.