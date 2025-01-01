أسفر عن قتلى وجرحى.. كتائب “القسَّام” تعلن عن استدراج قوّة إسرائيلية إلى نفق مفخّخ جنوبي قطاع غزة..

غزة /سما/
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الجمعة، أنها نفذت عملية نوعية استهدفت قوة إسرائيلية خاصة في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.
وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن مقاتليها تمكنوا من “استدراج القوة الإسرائيلية إلى نفق مفخخ معد مسبقًا، حيث جرى تفجيره بمجرد دخولها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال”.
ومن جهته، بث الإعلام العبريّ بالتزامن مع إعلان القسام، فيديو لأول مرة يظهر محاولات من فرق الإنقاذ لعلاج جنود مصابين في معارك خانيونس بقطاع غزة.
والأربعاء الماضي، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، عن استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية متوغلة في محيط مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وقالت القسام في بلاغ عسكري مقتضب، إنها “خلال الـ 24 ساعة الماضية.. استهدف مجاهدو القسام 3 دبابات “ميركفاه 4″ متوغلة قرب مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرق مدينة غزة”.
وأوضحت الكتائب في بيان عاجل أن العملية نُفّذت باستخدام قذائف “الياسين 105″، وهي من الأسلحة المحلية المتطورة المضادة للدروع، والتي تُستخدم في مواجهة آليات الاحتلال في محاور التوغل والقتال.
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