استشهاد واصابة الف طفل منذ 18 مارس الماضي..الاحتلال يزعم قصف 40 هدفا وتدمير مستودعات للسلاح في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو قصف نحو 40 هدفا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

وادعى جيش الاحتلال أن الأهداف شملت مسلحين، ومبان تستخدمها المقاومة، ومستودعات أسلحة.

وتأتي هذه الغارات في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال عملياتها البرية في جميع أنحاء القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن قوات فرقة غزة دمرت البنية التحتية لحماس وقتلت عددا من النشطاء في منطقتي تل السلطان والشابورة في رفح جنوب قطاع غزة.

وفي شمال غزة، دمرت الفرقة 252 مستودع أسلحة ووجهت ضربات بطائرات بدون طيار ضد نشطاء، بحسب ادعاء الاحتلال.

وكانت مصادر اممية قد أكدت استشهاد واصابة اكثر من الف طفل خلال الاسبوع الاول من انهيار وقف اطلاق النار في الثامن عشر من مارس الماضي فيما اعلن جيش الاحتلال قتله خمسة عشر مطلوبا من حماس والجهاد.