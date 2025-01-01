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الخارجية الأمريكية : شركة أقمار صناعية صينية تزود الحوثيين بالأهداف

الجمعة 18 أبريل 2025 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية : شركة أقمار صناعية صينية تزود الحوثيين بالأهداف



واشنطن / وكالات /

اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس شركة أقمار صناعية صينية بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بصور ومساعدتهم في تحديد أهداف أميركية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، ساعدت شركة تشانغ قوانغ الصينية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية الحوثيين في تحديد مواقع السفن الحربية والسفن الدولية الأخرى التي تبحر في البحر الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إن هذا الارتباط يظهر مدى فراغ كلمات السلام القادمة من الصين، وأضافت أن مساعدة المجتمع الصيني للحوثيين مستمرة- على الرغم من أن الولايات المتحدة اتصلت بالسلطات الصينية بشأن هذه المسألة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير سابق نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، جاء فيه أن الشركة، التي لها علاقات بالجيش الصيني، قدمت صور الأقمار الصناعية التي ساعدت الحوثيين في هجماتهم ضد أهداف أمريكية وغيرها.

في الوقت نفسه، يواصل الجيش الأميركي شن غارات جوية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن. وأفادت الأنباء، بأن الجيش الأمريكي هاجم فجر اليوم محطة وقود هامة تابعة للحوثيين في مدينة رأس عيسى.

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