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سموتريتش: لن ننهي الحرب إلا بعد القضاء على حماس وحان وقت احتلال غزة بصورة كاملة..

الجمعة 18 أبريل 2025 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: لن ننهي الحرب إلا بعد القضاء على حماس وحان وقت احتلال غزة بصورة كاملة..



القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على حماس، داعيًا إلى احتلال قطاع غزة، وفقًا لوكالات.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.065 شهيدًا، و116.505 إصابات.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، إذ استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

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