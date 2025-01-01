صنعاء: استشهاد 17 شخصا وإصابة 30 آخرين في غارات أميركية على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة

صنعاء/ وكالات/

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية استشهاد 17 شخصا وإصابة 30 آخرين في ضربات أميركية على ميناء رأس عيسي النفطي في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ليل الخميس الجمعة.

وأفاد أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في “حكومة” صنعاء، عبر منصة إكس، بـ”استشهاد 13 وإصابة 30 من العمال والموظفين في ميناء رأس عيسى النفطي إثر العدوان الأميركي على الميناء شمالي غرب محافظة الحديدة فى حصيلة غير نهائية”، مشيرا إلى أنّ “فرق الإنقاذ من الدفاع المدني وفرق الإسعاف تعمل بكل جهد للبحث وانتشال الضحايا واخماد الحرائق”.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الأميركي أن قواته دمّرت الخميس ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن جماعة “انصار الله”.

وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأميركية على منصة إكس أن “قوات أميركية تحرّكت للقضاء على هذا (المرفق الذي يشكل) مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تموّل جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من عشر سنوات”.

وتتعرض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يتم تحميل مسؤوليتها للولايات المتحدة، منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاءت الحملة الجوية الأميركية عقب تهديد جماعة “انصار الله” باستئناف هجماتهم ضد الملاحة الدولية بعدما قطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 آذار/مارس، منهية بذلك الهدنة.

ومنذ 15 آذار/مارس، استأنفت جماعة “انصار الله” أيضا هجماتهم التي تستهدف السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، شنّت جماعة “انصار الله” في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم الحركة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ دولة الاحتلال الاسرائيلي وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب “انصار الله” بالقضاء عليهم، محذّرا طهران من مواصلة دعمهم.