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الأونروا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 آذار الماضي

الجمعة 18 أبريل 2025 02:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 آذار الماضي



القدس المحتلة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء الخميس، إنه لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وبينت الأونروا، في تغريدات لها عبر منصة "إكس"، أن هذه المدة تعد أطول بثلاث مرات من التي فرضت بداية العدوان.

وأشارت إلى أن نحو 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر التهجير عقب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 20 أمرًا، موضحة أن هناك تقديرات أممية بأن نحو 420 ألف مواطن نزحوا مجددًا منذ استئناف العدوان على غزة.

وشددت على أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات المواطنين في غزة من الغذاء والماء والصرف الصحي والمأوى وغيرها.

وفي وقت سابق من شهر نيسان/ ابريل الجاري، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن 1.9 مليون مواطن تشردوا قسريًا وسط قصف وخوف وخسارة في قطاع غزة.

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