حماس: نجهز ردنا على مقترح الاحتلال حول وقف اطلاق النار وسلاحنا غير قابل للتفاوض

الدوحة / وكالات/

قال محمود مرداوي، المسؤول في حركة حماس، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن حماس لا تزال تناقش الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق متجدد لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقال إن "استجابة حماس لا تزال قيد الإعداد". "نؤكد أنه لا مجال للتوصل إلى اتفاق جزئي". واستبعد مرداوي إمكانية نزع سلاح حماس ضمن الاتفاق، وقال إن امتلاك الحركة للسلاح لن يكون محل تفاوض.

وبحسب التقارير فإن المقترح الإسرائيلي الذي نقل إلى حماس عبر مصر يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن، بينهم الجندي عيدان ألكسندر، في اليوم الأول، وبعد ذلك يعيد جيش الاحتلال انتشاره في قطاع غزة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من مساء الأربعاء أنه قام بتقييم الوضع فيما يتعلق بالرهائن مع فريق التفاوض ورؤساء المؤسسة الأمنية، وأنه "أصدر تعليماته بمواصلة الخطوات لاتمام الصفقة.