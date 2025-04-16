مؤسسة “هند رجب” تقدم طلبا لاعتقال وزير خارجية إسرائيل بلندن

لندن/سما/

أعلنت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، مساء الأربعاء، أنها تقدمت بطلب للسلطات البريطانية، تدعوها فيه لاعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر المتواجد حاليا بالعاصمة لندن؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم حرب وإبادة بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقالت “هند رجب” في بيان: “بدعم من أطباء، قدمت الشبكة العالمية للإجراءات القانونية (GLAN) ومؤسسة هند رجب طلبا رسميا إلى المدعي العام ومدير النيابة العامة في المملكة المتحدة لإصدار مذكرة اعتقال بحق ساعر”.

وتابعت: “تجري مساعٍ لإصدار مذكرة اعتقال عاجلة بحق ساعر، العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)”.

وتتركز الاتهامات بحق ساعر حول “حصار مستشفى كمال عدوان أواخر عام 2024، والذي انتهى باختطاف وتعذيب مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية”، وفق المؤسسة.