مصر تعلن توقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر

القاهرة/سما/

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه السفراء الأجانب أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر توقفت منذ شهر ديسمبر الماضي.



وأشار مدبولي إلى تحسن الوضع الأمني في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية، حيث توقفت الهجمات على السفن منذ ديسمبر الماضي، داعياً السفراء إلى نقل هذه الصورة الإيجابية لدولهم والعمل على تشجيع عودة حركة الشحن عبر القناة.

واستعرض رئيس الوزراء جهود التطوير التي شهدتها القناة في السنوات الأخيرة، خاصة مشروع ازدواج المجرى الملاحي، مؤكداً أن التطورات الإقليمية الأخيرة أكدت مرة أخرى الأهمية الاستراتيجية للقناة وتأثيرها المباشر على حركة التجارة العالمية.

كما دعا رئيس الوزراء الدبلوماسيين الأجانب إلى حث شركات بلادهم للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضاً المزايا والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في هذه المنطقة الاستراتيجية.