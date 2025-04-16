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غزة: المجاعة أصبحت ظاهرة واضحة في القطاع

الأربعاء 16 أبريل 2025 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المجاعة أصبحت ظاهرة واضحة في القطاع



غزة/سما/

أشار المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة بأن المجاعة أصبحت ظاهرة واضحة في القطاع والوضع بات "كارثيا للغاية".

 

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الوضع يزداد صعوبة في القطاع بسبب استمرار إغلاق المعابر.

وأشار إلى أن الواقع الإنساني يزداد صعوبة في ظل النقص الحاد في الاحتياجات.

ولفت أنه "لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود ما ينعكس سلبا على حياة الفلسطينيين" موضحا أن القطاع قد يشهد مزيدا من الوفيات في الأيام المقبلة بسبب نقص مستلزمات الحياة.

من جهتها أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة "ما يشكل تهديدا خطيرا على حياة المرضى".

وقالت إن نظام الرعاية الصحية في غزة كان بأكمله تحت الهجوم منذ بداية الحرب.

وتابعت "يجب رفع الحصار المستمر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة وتجديد وقف إطلاق النار".

وقبل أيام، أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجاعة في قطاع غزة، وطالبت السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بإعلان غزة منطقة مجاعة.

يأتي ذلك مع دعوات للتدخل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفتح المعابر وضمان وجود ممرات إنسانية آمنة للإدخال المساعدات إلى القطاع.

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