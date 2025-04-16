"سرايا القدس" تعرض مشاهد من قصف استهدف الجيش الإسرائيلي شرق محور "نتساريم"

غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" اليوم الأربعاء مشاهد من قصف استهدف قوات الجيش الإسرائيلي في شرق محور "نتساريم".



وقال "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها سيطرت على طائرتين إسرائيلييتين خلال تنفيذهما مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت "سرايا القدس" أنه تم تفجير عبوة من نوع "ثاقب" في دبابة إسرائيلية متوغلة في محيط ملعب المنطار شرق الشجاعية بمدينة غزة، كما أعلنت عن استهداف قناص إسرائيلي على تلة المنطار في حي الشجاعية شرق غزة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي استأنف هجماته على غزة منذ 18 مارس الماضي، كما استهدف مقاتلون فلسطينيون جنودا إسرائيليين أيضا.