  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على المساعد الأبرز لقائد لواء غزة في "حماس"

الأربعاء 16 أبريل 2025 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على المساعد الأبرز لقائد لواء غزة في "حماس"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وبالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تمت تصفية محمود إبراهيم أبو حصيرة أحد أبرز قادة حركة "حماس"، ومساعد قائد لواء غزة عز الدين حداد.


وأفاد الجيش في بيان بأن القوات الإسرائيلية نفذت غارة جوية قبل أيام في مدينة غزة أسفرت عن مقتل أبو حصيرة، الذي كان يشغل منصب المساعد الشخصي واليد اليمنى لقائد لواء غزة التابع لحماس. ويعد أبو حصيرة من عناصر النخبة في الحركة، حيث لعب أدوارا محورية في العمليات العسكرية خلال السنوات الماضية.

وكان أبو حصيرة قد شارك في 28 يوليو 2014 خلال عملية "الجرف الصامد" في هجوم عبر نفق على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة ناحال عوز، مما أسفر عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخر. كما لعب دورا رئيسيا في التخطيط والتحضير لهجمات 7 أكتوبر 2023.

وأكد البيان أن أبو حصيرة ظل يشكل تهديدا أمنيا مستمرا طوال فترة الحرب الأخيرة، حيث كان مسؤولاً عن تنسيق العمليات العسكرية للواء غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها الحثيثة لاستهداف عناصر حماس والقضاء على التهديدات الأمنية ضد المدنيين الإسرائيليين.

يذكر أن لواء غزة يعد من أكثر الألوية العسكرية التابعة لحماس تنظيمًا وخبرة قتالية، وكان مسرحاً لعمليات عسكرية كبيرة خلال الصراعات السابقة. وتأتي هذه الضربة في إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة لاستهداف القيادات الميدانية لحماس منذ بداية الحرب الأخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن خطط الجيش الاسرائيلي لتقسيم مدينة غزة ..

التمرد الأكبر بتاريخ إسرائيل.. 29 ألف إسرائيلي يطوقون نتنياهو بـ23 عريضة احتجاج ضد استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة

إيران تبث مشاهد غير مسبوقة لعملية "الوعد الصادق" ضد اسرائيل

حزب الشعب ينفي علاقته ببيان لجنة المتابعة بغزة حول مسألة السلاح

أقوى نساء «الموساد»... ماذا نعرف عن عليزة ماجن؟ سعت لاغتيال خالد مشعل وشاركت في تجنيد طيار عراقي

القسام”: فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر لمكان تواجدهم

غضب في تل ابيب .. أمريكا أبلغت إسرائيل بموعد انسحابها من سوريا

الأخبار الرئيسية

Screenshot 2025-04-12 at 7.09.58 PM

رسائل أميركية إلى حماس عبر الوسطاء للتأكد من مصير عيدان ألكسندر

20250416021207

مسؤول سابق بالموساد: نتنياهو سيضطر لقبول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

20241107092825reup-2024-11-07t092614z_391608808_rc290baqblwo_rtrmadp_3_israel-palestinians-france-jerusalem.h-730x438

مسؤولون كبار بالجيش الإسرائيلي: لا فكرة لدينا إلى أين تتجه حرب غزة

2-1-730x438

محتجز إسرائيلي في غزة لنتنياهو: دمي في رقبتك (فيديو)

20250416060249

الجيش الإسرائيلي يعاقب أطباء احتياط دعوا لوقف الحرب مقابل إعادة الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية