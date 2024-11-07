محتجز إسرائيلي في غزة لنتنياهو: دمي في رقبتك- (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

حمّل الأسير الإسرائيلي بقطاع غزة بارون بارسلافسكي، المحتجز لدى “سرايا القدس”، الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن حياته.

وأكد الأسير الإسرائيلي لنتنياهو، أن الضغط العسكري الذي يمارسه على القطاع لن يحقق له شيئا.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته “سرايا القدس” عبر حسابها على منصة “تلغرام”، الأربعاء.

وقال الأسير في الفيديو: “أنا بارون بارسلافسكي، جندي في جيش إسرائيل، عمري 21 عاماً، من القدس، وأسير لدى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي”.

وأضاف الأسير مخاطبا نتنياهو: “لن تحقق شيئا من الضغط العسكري، فلم يحدث أن عاد أسير واحد من خلال الضغط العسكري، ودمي في رقبتك”.

وتابع: “الضغط العسكري لن يقدم لك شيئا، لا توجد أي فرصة في هذا العالم لأن تتمكن من إخراجي من هنا باستخدام الضغط العسكري، حتى لو قلبت العالم لن تعيدني من خلال عملية عسكرية”.