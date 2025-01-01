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الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت نحو 71 مدنيا في لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي

الأربعاء 16 أبريل 2025 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت نحو 71 مدنيا في لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي



بيروت /سما/

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان, في بيان، الليلة الماضية، أن من بين الضحايا 14 امرأة و9 أطفال، وأكثر من 92000 شخص ما يزالون نازحين".
وقال الخيطان: "إن غارات جوية إسرائيلية أصابت مركزًا طبيًا حديث الإنشاء بالناقورة، مما أدى إلى تدمير المركز بالكامل وإلحاق أضرار بسيارتي إسعاف"، مضيفًا أن غارات الاحتلال طالت عدة بلدات أخرى في جنوب لبنان هذا الشهر، وأسفرت عن استشهاد 6 مواطنين لبنانين على الأقل.

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