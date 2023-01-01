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شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة

الأربعاء 16 أبريل 2025 02:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى جراء قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة



غزة /سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال خيمة قرب فندق الأمل غرب مدينة غزة، فيما استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق السرايا وسط المدينة.

وأضافوا أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مُسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في ملعب اليرموك غرب مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت طائرة مُسيّرة "كواد كابتر" النار على المناطق الشرقية لحي التفاح شرق المدينة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 51,000 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,343 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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