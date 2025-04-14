  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليوم 29 من عودة الحرب على غزة : شهداء وجرحى بالعشرات ونسف منازل لرفح والشجاعية

الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 29 من عودة الحرب على غزة : شهداء وجرحى بالعشرات ونسف منازل لرفح والشجاعية



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٩ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وواصل جيش الاحتلال عملية نسف المربعات السكنية بحي تل السطان غرب رفح وبمخيم الشابورة وسطها فيما شهد حي الشجاعية عمليات نسف أخرى .
جنوب القطاع
وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون جرّاء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهم:محمد إبراهيم الطهراوي، خليل حسونة وممدوح القاضي.
واستهدفت مسيرة إسرائيلية مركب صيد متوقف على ساحل بحر بلدة القرارة شمال غريي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
واصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف جوي إسرائيلي على منزل في منطقة جورة اللوت شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان مواطن استشهد المواطن محمود دهليز مساء الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا على شمالي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
غزة والشمال
وارتقى شهيد ومصابون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الغفري في شارع الجلاء بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين ستة شهداء جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة فليونة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وهم:رامي رفيق فليونة وزوجته وأبناءه
▪️ أحمد ،محمد ، عبد الله وعبد الرحمن رامي رفيق فليونة.
وارتقى شهيدان بقصف طائرات الاحتلال خيمة في محيط ملعب "بي سبورت" المقابل لقرية كنعان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وهما:هيثم حمدان ومحمود حمدان
وقالت وزارة الصحة غزة انه وصل مشافي القطاع ٣٩ شهيدًا، و ١١٨ مصاباً خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٠٩٨٣ شهيد و ١١٦٢٧٤ مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٦١٣ شهيدًا، ٤٢٣٣ مصاباً)

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف تفاصيل المُقترح المطروح وتعلن رد الوفد المفاوض

تفاصيل مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

تحقيق أمني في إسرائيل بـ"حادثة وقعت خلال الحرب" وسط تعتيم مشدد

الورقة الإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. القاهرة تنتظر رد حماس و الأخيرة تعلق

بقعة التمرد في إسرائيل تتسع.. عريضة جديدة تُحرج لقادة ألوية وجنود تطالب بإنها فوري للحرب على قطاع غزة

نتنياهو: المفاوضات الجارية تُركز على الإفراج عن 10 أسرى ونحن غير مستعدين لتقديم تنازلات وسنقضي على “حماس

السيسي وأمير قطر يبحثان الأوضاع في غزة ويؤكدان رفضهما القاطع للتهجير

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يُعوِّل على فشل المفاوضات.. سيناريوهات اسرائيل ضدّ إيران خطيرة جدًا وارتداداتها مأساوية:

هارتس : الاحتلال يعترف بمصادرة ممتلكات الغزيين ويرفض الكشف عن مصيرها

نتنياهو: المفاوضات الجارية تُركز على الإفراج عن 10 أسرى ونحن غير مستعدين لتقديم تنازلات وسنقضي على “حماس

2202058941

قيادي في حماس: التقديرات تشير لفشل جولة القاهرة

photo_2025-04-14_20-48-16

الورقة الإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. القاهرة تنتظر رد حماس و الأخيرة تعلق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية