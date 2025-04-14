الأمم المتحدة: الوضع الانساني في غزة "هو الأسوأ على الأرجح" منذ اندلاع الحرب

غزة/سما/

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الوضع الإنساني في غزة، هو "الأسوأ على الأرجح"، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحذّر المكتب في بيان من أن "الوضع الانساني الآن، هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع الحرب"، مشيرا إلى مرور شهر ونصف شهر، "منذ تمّ السماح بدخول أي امدادات عبر المعابر إلى غزة".

وشدّد على أن هذه "هي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد، حتى الآن".

وفي الثاني من آذار/ مارس، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأغلقت جميع المعابر المؤدية إلى القطاع الفلسطيني، حيث استأنفت العمليات العسكرية في 18 آذار/ مارس، بعد هدنة استمرّت شهرين.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنّه "بسبب إغلاق المعابر، إلى جانب القيود المفروضة داخل غزة، فإنّ نقص الإمدادات أجبر السلطات على ترشيد وتقليص عمليات التسليم".