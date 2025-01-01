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السيسي يتوجه إلى قطر لبحث تطورات المنطقة والقضية الفلسطينية ومتابعة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الأحد 13 أبريل 2025 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يتوجه إلى قطر لبحث تطورات المنطقة والقضية الفلسطينية ومتابعة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة



الدوحة /سما/

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال متحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان، إن الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة في مستهل جولة خليجية (غير معلنة المدة) تشمل الكويت أيضا.
وتأتي جولة السيسي في حين تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر الـ19.
وتعد مصر واحدة من الوسطاء الفاعلين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، تمكنت القاهرة بمشاركة قطر والولايات المتحدة من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” ينص على وقف إطلاق النار في غزة وفق عدة مراحل، قبل أن تنتهكه تل أبيب وتعلن من طرف واحد، استئناف الحرب في مارس/ آذار الماضي.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.
وأوضح الشناوي أنه “من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

 

كما سيعقد السيسي لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي، بحسب الشناوي.
ولفت المتحدث أن الرئيس المصري سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة “تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري”.
وبشأن لقاءات السيسي المرتقبة بالكويت، قال الشناوي: “من المقرر أن يلتقي بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة”.
وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

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