رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، استشهاد مواطنا وإصابة العشرات بجروح في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع، وإصدار الاحتلال أوامر نزوح في خان يونس والنصيرات وتوسيع العدوان البري على رفح وشرق غزة، وارتفاع حصيلة حرب الإبادة إلى 50.933 شهيداً و116.450 جريحاً من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أبرزت: وسط نقص حاد في الغذاء والدواء وأوضاع انسانية مأساوية: الخدمات الأساسية توشك على الانهيار، وإلغاء تأشيرات أكثر من 600 طالب دولي في أميركا بسبب مواقف مؤيدة لفلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

21 شهيدا وعشرات الجرحى باستهداف مناطق متفرقة من القطاع

وسط نقص حاد في الغذاء والدواء وأوضاع انسانية مأساوية: الخدمات الأساسية توشك على الانهيار

21 ألفاً نزحوا من مخيم جنين.. محافظ جنين: جهود متواصلة لتوفير منازل متنقلة لإيواء النازحين

الصليب الأحمر: الوضع في غزة جحيم على الأرض

اجتماع المجلس المركزي لاختيار نائب للرئيس في 23 و24 الشهر الجاري

إلغاء تأشيرات أكثر من 600 طالب دولي في أميركا بسبب مواقف مؤيدة لفلسطين

"الحياة الجديدة":

الرئيس يمنح الروائي والأكاديمي البرازيلي ميلتون حاطوم وسام الثقافة والعلوم والفنون

مصطفى يطلع الرئيس التركي على انتهاكات الاحتلال

السيسي ونظيره الإندونيسي يؤكدان ضرورة بدء عملية إعادة إعمار غزة دون تهجير

تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

"الأونروا": جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة

"الأيام":

25 شهيداً، أوامر نزوح في خان يونس والنصيرات وتوسيع العدوان البري على رفح وشرق غزة

"الأونروا": جميع الإمدادات الأساسية تنفد في قطاع غزة والجوع ينتشر

تدمير 4 آلاف منزل ومنشأة تعمل بالطاقة الشمسية في القطاع

الاحتلال يعلن ضم رفح بالكامل للمنطقة الأمنية بعد السيطرة على محور "موراج"

إصابات خلال عمليات اقتحام واعتداءات استيطانية.. التجريف وإحراق المنازل يتواصلان في مخيمات الشمال