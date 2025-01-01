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الصحة بغزة : أزمة الدواء تتفاقم ونسبة العجز بلغت مستويات خطيرة

الخميس 10 أبريل 2025 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : أزمة الدواء تتفاقم ونسبة العجز بلغت مستويات خطيرة



غزة /سما/

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، نداءً عاجلًا للمؤسسات الإنسانية والجهات المعنية، محذّرة من تفاقم غير مسبوق في نقص الأدوية والمستهلكات الطبية داخل مستشفيات القطاع ومراكز الرعاية الأولية، في ظل الحصار المفروض واستمرار إغلاق المعابر، ما يُنذر بانهيار وشيك للمنظومة الصحية، بحسب ما جاء في تصريح رسمي صدر عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن نسبة العجز في الأدوية والمستهلكات بلغت مستويات "خطيرة"، مشيرة إلى أن 37% من قائمة الأدوية الأساسية و59% من المستهلكات الطبية باتت أرصدتها صفرية تمامًا، فيما تعمل أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات بأرصدة محدودة من المواد المنقذة للحياة.

ولفتت إلى أن أدوية الأمراض المزمنة غير متوفرة لما يزيد عن 80 ألف مريض سكري و110 آلاف مريض بضغط الدم، بينما يعاني مرضى السرطان وأمراض الدم من نقص حاد، إذ أن 54% من أدويتهم الحيوية غير متوفرة.

وأكدت وزارة الصحة أن استمرار إغلاق المعابر أمام إدخال الإمدادات الطبية يفاقم الأزمة، ويشكّل تحديًا كارثيًا أمام القدرة على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، داعية إلى تحرّك فوري لتأمين الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي.

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