هآرتس : الاحتلال يستعد لجعل رفح التي تشكل خمس مساحة قطاع غز جزءً من المنطقة العازلة

كتب ينيف كوبويتش/ هارتس/ ترجمة مصطفى ابراهيم

تقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين طريقي فيلادلفيا ومراغ، وتشمل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها. ولن يسمح للسكان بالعودة إليها، ويجري النظر في هدم كافة المباني فيها. وفي الوقت نفسه، تثير شهادات المقاتلين الذين عملوا في أجزاء أخرى من محيط القطاع تساؤلات حول المخاطر التي تتربص بالجنود والسكان المدنيين في قطاع غزة، وحتى الرهائن.

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لجعل مدينة رفح جنوب قطاع غزة والأحياء المحيطة بها جزءا من المنطقة العازلة. المنطقة، الواقعة بين محور فيلادلفيا في الجنوب وممر موراج في الشمال، موطنا لنحو 200 ألف فلسطيني قبل الحرب. لكن في الأسابيع الأخيرة أصبح المكان مهجورا بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي المنازل فيه. ومؤخرا، وبعد انتهاء وقف إطلاق النار، دعا الجيش السكان المدنيين الذين ما زالوا يعيشون هناك إلى الإخلاء والانتقال إلى المنطقة الإنسانية بالقرب من الساحل، في منطقتي خان يونس والمواصي.

حتى الآن، امتنعت قوات الجيش الإسرائيلي عن ضم مدن بأكملها، مثل رفح، إلى المنطقة العازلة التي أنشئت على طول الحدود مع إسرائيل منذ بداية الحرب. وتقول مصادر في المؤسسة الامنية إن هذا الطلب نشأ على خلفية قرار المستوى السياسي تجديد الحرب الشهر الماضي، وعلى خلفية تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستسيطر على مناطق واسعة في قطاع غزة. ويبدو من بعض النواحي أن هناك نية لتكرار ما تم فعله في الشمال وفي جنوب قطاع غزة.



هذا النوع من توسيع المنطقة العازلة له أكثر من معنى. وليس هذا فقط، فالمنطقة واسعة ــ حوالي 75 كيلومترا مربعا، أي ما يقرب من خمس مساحة القطاع بأكملها ــ بل إن فصلها عمليا يحول القطاع إلى جيب داخل الأراضي الإسرائيلية، ويبعده بشكل محكم عن الحدود المصرية.

وتشكل هذه النقطة الخلفية للاختيار في رفح، كما تقول مصادر في مؤسسة الدفاع. وبحسب هؤلاء فإن وراء هذه الخطوة رغبة في خلق أدوات ضغط جديدة على حماس. لقد أصبح الجيش يدرك أن إسرائيل لن تحصل على الأرجح على دعم دولي لعملية مطولة في قطاع غزة، حتى من الولايات المتحدة، وأن التهديدات التي أطلقها أعضاء الحكومة بشأن منع المساعدات الإنسانية لن تترجم على الأرجح إلى سياسة فعلية.

ولذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لتركيز حملته على الأماكن التي يعتقد أنها ستشكل ضغطا على قيادة حماس. وأصبحت منطقة رفح، بسبب حجمها وموقعها على الحدود المصرية، منطقة جذابة بشكل خاص.

وفي إطار استعدادات الجيش، يعمل جيش الاحتلال بالفعل على توسيع محور موراج، وتدمير المباني على طوله. وفي بعض المناطق، سيكون عرض المحور مئات الأمتار، وحتى أكثر من كيلومتر واحد. وبحسب مصادر في مؤسسة الدفاع تحدثت مع صحيفة هآرتس، فإنه لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالمنطقة بأكملها كمنطقة عازلة محظورة على المدنيين (كما حدث في مناطق أخرى من المحيط) أو تسوية جميع المباني بالأرض وتدميرها، وبالتالي إبادة مدينة رفح فعليا.

مخاطر لا داعي لها

مع بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن نيته إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة من شأنها إبعاد التهديدات عن المستوطنات المحيطة إلى مسافة تتراوح بين 800 متر إلى 1.5 كيلومتر. هذه منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كيلومترا مربعا، أي أكثر من 16% من أراضي قطاع غزة، والتي كان يعيش فيها نحو ربع مليون غزي حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وكشف تقرير لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، نُشر في أبريل/نيسان من العام الماضي، أن نحو 90% من المباني في المنطقة العازلة قد دمرت أو تضررت.

لكن النشاط الجديد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المنطقة لا يقتصر على المنطقة الواقعة بين محوري موراج وفيلادلفي. وفي الآونة الأخيرة، بدأ الجنود في اتخاذ مواقعهم على طول محيط المدينة بالكامل، فيما يبدو أنه خطوة تمهيدية. "لم يعد هناك ما يمكن تدميره في محيط القطاع، المكان كله غير صالح للسكن البشري، وليس هناك حاجة لوضع هذا العدد الكبير من الجنود في هذه الأماكن"، هذا ما قاله قائد قاتل لأكثر من 240 يوما في قطاع غزة وشارك في تدمير المباني والحفريات في محيط القطاع ومحور نتساريم لصحيفة هآرتس. وأعرب هو وآخرون عن إحباطهم الشديد إزاء نية تجديد العملية في هذه المناطق.

وقال قادة وجنود احتياط لصحيفة "هآرتس" إن الجيش يكرر الرسائل من بداية الحرب، دون النظر إلى الواقع في عينيه. "من الصعب أن نصدق أنه بعد عام ونصف العام عدنا إلى نقطة البداية"، يقول جندي في لواء احتياطي في قطاع غزة. "إنهم يعودون لتدمير ما تم تدميره دون أن يعرف أحد إلى متى، وما هو هدف العملية، وما هو الإنجاز العملياتي الذي تحتاجه القوات لإنجاز المهمة".

إلى جانب عدم الثقة في الأهداف، هناك أيضًا تساؤل حول المخاطر غير الضرورية التي تتربص بالجنود. ويضيف القائد أن "جميع المنازل في غزة على وشك الانهيار". فقدنا العديد من الجنود في انهيار المباني. قضينا ساعات طويلة في انتشالهم من تحت أنقاض ما كان مبنىً سابقًا. وبحسب قوله، "إذا لم يفهم قادة الجيش الإسرائيلي أن المقاتلين على استعداد للقتال ولكنهم لا يموتون في حوادث عملياتية غير ضرورية، فإنهم سيواجهون مفاجأة".

عندما يتحدث الجنود والقادة عن الحوادث العملياتية، فهناك أكثر من حادثة وقعت بالفعل ويمكن ذكرها كمثال. وكان أخطر هذه الحوادث هو الحادث الذي وقع في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، عندما قُتل 21 جندياً من جنود الاحتياط خلال انفجار مبانٍ في المنطقة العازلة بالقرب من طريق كيسوفيم. وسيطر المقاتلون بعد ذلك على مبنى مكون من طابقين يبعد نحو 600 متر عن السياج. لكن يبدو أن الصاروخ كان صاروخاً مضاداً للدبابات أطلق على المنزل الذي كان يقيم فيه العشرات من المقاتلين، خلافاً لتعليمات وأوامر السلامة.

لقد مر أكثر من عام ولم ينشر الجيش الإسرائيلي بعد تحقيقه في الحادثة. ولكن كانت هناك حوادث أخرى أيضًا. على سبيل المثال، خمسة جنود من دورية الناحال قتلوا في يناير/كانون الثاني الماضي بعد وقوع انفجار في المبنى الذي كانوا يقيمون فيه في بيت حانون. أو اثنين من الجنود اللذين قتلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي في انهيار مبنى في رفح. وهناك أمثلة أخرى.

المنطقة الحمراء، المنطقة الخضراء

ومع ذلك، مع تجدد عمليات التعرض والسيطرة على أجزاء من القطاع، من المتوقع أن تثار قضايا أخرى أيضا، تتعلق بالمخاوف بشأن إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة. "نحن لا نستيقظ في الصباح وننشئ منطقة الـD9 وندمر الأحياء"، هذا ما قاله أحد القادة الكبار الذين قادوا القوات خلال القتال في قطاع غزة لصحيفة "هآرتس" في هذا السياق. ولكنه أضاف في الوقت نفسه: "إذا كنا بحاجة إلى التقدم في مناطق معينة، فلن نعرض قواتنا للخطر من خلال الفخاخ والمتفجرات".

يحاول القادة والمقاتلون، الذين أدلى بعضهم بشهاداتهم لمنظمة "كسر الصمت"، وصف التوازن على الأرض بين "عدم الاستيقاظ في الصباح وتدمير الأحياء"، كما ادعى ذلك الضابط الكبير، و"عدم تعريض القوات للخطر". "إذا حددنا هوية المشتبه بهم، فسوف نطلق النار عليهم ونريد منهم أن يعلموا أنه ليس مسموحًا لهم بمغادرة (المنزل)"، هذا ما وصفه جندي مدرعات عمل سابقًا في أعمال تطهير محيط المنزل. "إذا كان هناك مبنى يسيطر على السياج، وكان من الممكن إطلاق النار من هناك على السياج،

سيتم تدميره. تسير جرافة الـ D9 ويسقط كل شيء أمامه، كل شيء هو كل شيء. لقد انتهينا من هذا، حقًا، هذا هو الترتيب. لقد انتهينا من هذا الهراء، نحن لا نلعب". ووفقا له، في المشاعر التي كانت هناك، "لا يوجد سكان مدنيون في المنطقة. كلهم إرهابيون. لا يوجد أبرياء. "ما الهدف من اقترابه من دبابتي مسافة 500 متر؟"

وتشير شهادات القادة والمقاتلين إلى أن فرقة غزة قامت بإعداد خريطة للمناطق في المنطقة العازلة حسب اللون، وكانت يتم تحديثها بشكل دوري. وتم تحديد المناطق باللون الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر (أي أن أكثر من 80% من المباني في تلك المنطقة تم تدميرها). وتضمنت الخريطة الملونة المباني السكنية والصوبات الزراعية والحظائر والمصانع، و"ما شئت"، على حد تعبير أحد المقاتلين. كما حوّلت الخريطة هدم المباني إلى منافسة بين القوات المقاتلة. أراد كل قائد أن يظهر أن أراضيه أصبحت أكثر خضرة. "فخر كبير"، يشرح جندي من أحد ألوية الاحتياط التي شاركت في كشف المحيط.

وبشكل عام، فإن إجراءات إطلاق النار قد تعود للنقاش مرة أخرى في ضوء اللقاء المحتمل بين الجنود والمدنيين الذين لن يخرجوا من منازلهم، أو الذين سيضيعون ببساطة على طول الطريق. يقول ضابط مدرعات قاتل مئات الأيام في الاحتياط في قطاع غزة لصحيفة هآرتس: "لا يوجد تنظيم واضح لإجراءات إطلاق النار في أي مرحلة".

كانت كل حركة بشرية مثيرة للريبة لأننا كنا قد حددناها. ابحثوا عن شيء ذي صلة وأطلقوا النار عليه... لن يكون هناك فرق (بين البنية التحتية المدنية والبنية التحتية الإرهابية،) مهماً، ولن يهتم أحد. وقال إن الأمر نفسه ينطبق على المنطقة العازلة. لقد رسمنا خطًا حدوديًا يُشتبه بالجميع انطلاقًا منه، لكن ليس واضحًا لي مدى إلمام الفلسطينيين به. لا توجد أي علامات على الأرض، إنه مجرد خط يمتد على بُعد كيلومتر واحد من الحدود.

وبحسب قوله، كان هناك نوع من الكتاب المقدس غير الرسمي. "يا رجل، إنهم يقتلون... النساء والأطفال، يطلقون النار عليهم لإبعادهم، وإذا اقتربوا من السياج، يوقفونهم، ولا يقتلون النساء والأطفال وكبار السن." وبحسب قوله فإن معظم الأشخاص الذين يدخلون المحيط هم من الرجال البالغين، الذين "لا يبدو أنهم يعرفون أين يقع خط منطقة القتل".

وهكذا استمر إطلاق النار عليهم. "النقطة المهمة هنا هي أن جيش الدفاع الإسرائيلي ينفذ في هذه المرحلة إرادة الجمهور التي تقول: لا يوجد أبرياء في غزة، وسوف نريهم ذلك".

الارتباكات في الماضي

رغم مرور الوقت الطويل، وانهيار صفقات إطلاق سراح الرهائن، والخطر الذي ثبت أنه قاتل للجنود والرهائن على حد سواء، إلا أن قائد لواء غولاني، في إيجازٍ عقده مؤخرًا قبل دخول محور موراج، قال لمقاتليه: "هدف العملية هو إعادة الرهائن، حتى لو لم يصلوا إلى بئر أو مبنى فيه رهينة... هكذا عاد الرهائن حتى الآن. كل من تقابله عدو، حدده، أطلق النار عليه ودمره، ثم انصرف. لا تخلط الأمور في هذا السياق".

ولكن المقاتلين والقادة الذين تحدثت إليهم صحيفة هآرتس قالوا إنهم في المرة السابقة التي قاتلوا فيها في المناطق المختلفة التي قاموا بتطهيرها وإخلائها وتسويتها بالأرض، تم اكتشاف العديد من الالتباسات في وقت لاحق. ويقول أحد المقاتلين المدرعين: "لقد دمرنا على الأقل عشرات المنازل التي سيطرنا عليها من قبل الجيش، ولكن تم العثور في وقت لاحق على معدات تخص الرهائن فيها". من كان، ومتى، وإلى متى - هذه الأسئلة ربما لن تتم الإجابة عليها أبدًا.