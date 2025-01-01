اليوم ال 22 من عودة الحرب: شهداء بالعشرات وتكثيف للغارات جنوب ووسط قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ ٢٢ من عودة الحرب.

وقالت مصادر طبية ان نحو ستين مواطنا استشهدوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وشهدت المنطقة الوسطي سيما دير البلح سلسلة غارات جوية عنيفة.

واستشهد تسعة مواطنين على الاقل في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة "صباح" غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهم:

ضحى أشرف إسماعيل صباح (29 عامًا) ، جنى عدنان محمد صباح (11 عامًا) ، علي إسماعيل عبد الرحمن صباح (7 سنوات) ، هويدا إسماعيل علي صباح العمر (62 عامًا)، ماسة محمد عبد الرحمن صباح (8 سنوات)، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صباح (عامان) ، عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن صباح (3 سنوات)، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صباح (69 عامًا)، سُهى عبد الرحمن محمد العفيفي (37 عامًا).

وكان ستة مواطنين من عائلة غراب ارتقوا في قصف سابق على دير البلح إضافة إلى ثلاثة مواطنين من عائلة سلمان وثلاثة اخرين من عائلة عابد في مناطق متفرقة من المدينة.

غزة والشمال

واستشهد اربعة مواطنين اثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمجموعة من المواطنين في ساحة مبنى السفينة شمال غرب مدينة غزة وهم الشهيد : عبدالله وشاح كان مفترض فرحه خلال هذا الاسبوع ، الشهيد : ابراهيم ابو زيادة ، الشهيد : صهيب ريان والشهيد: عبود ريان.

واستشهد الكابتن عبد الناصر خضرة لاعب النادي الأهلي الفلسطيني سابقًا جرّاء غارة استهدفت تجمعًا للمواطنين في شارع النصر غربي مدينة غزة

كما استشهد ستة مواطنين بينهم ومصابون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة عايش في محيط مسجد شادي حبوب بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

جنوب القطاع

وجدّد الاحتلال الاسرائيلي القصف المدفعي الإسرائيلي والجوي وعمليات نسف المنازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل القريبة من محور موراج بين مدينتي رفح وخان يونس .

واستشهد ستة مواطنين في قصف اسرائيلي على تكية لتوزيع الطعام بشارع خمسة شمال غرب خان يونس وشهيدان من عائلة ابو محسن من رفح قرب احد نقاط الإنتر نت.

واستشهد الصحفي أحمد منصور متأثرًا بإصابته جرّاء قصف استهدف خيمة للصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس.