التشيك تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"العبرية، إن جمهورية التشيك، التي تعتبر دولة صديقة لإسرائيل، "قريبة" من الإعلان عن نقل سفارتها إلى القدس.

طلب ترامب

وأوضحت "التقى مسؤول تشيكي كبير مؤخرا مع مسؤول إسرائيلي وأبلغه أن قرارا اتخذ في الحكومة التشيكية بنقل السفارة إلى القدس قريبا".

وأضافت "تأتي هذه الخطوة التشيكية بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس خلال ولايته الأولى في عام 2018".

وجود في القدس

وأشارت إلى أن التشيك فتحت في العام 2018 مكاتب في القدس تعاملت مع الشؤون الثقافية والاقتصادية، ثم افتتحت قسمًا قنصليًا أيضًا.

وتابعت "يديعوت أحرونوت": "تعتبر جمهورية التشيك دولة قريبة جدًا من إسرائيل، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقفت إلى جانب إسرائيل، وعملت مع المجر على نسف المبادرات المعادية لها في الاتحاد الأوروبي، الذي تتطلب قراراته بشأن الأمن والشؤون الخارجية الإجماع من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة".

ومنذ نقلت الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس في العام 2018، لم تُقدم أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها.

المجر في الطريق

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن المجر وافقت هي الأخرى من حيث المبدأ على نقل سفارتها إلى القدس، لكنها تريد تجنب أن تكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة.

وقالت "تأمل إسرائيل أن تحذو المجر حذو جمهورية التشيك بعد نقل سفارتها إلى القدس. الرسائل التي تلقاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى بودابست هي أن المجر لا تريد أن تكون الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تتخذ مثل هذه الخطوة الدراماتيكية".

وأشارت إلى أن هذه القضية طُرحت في المحادثات التي أجراها نتنياهو مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست.

6 دول

وحتى الآن، تحتفظ ست دول بسفاراتها في القدس، وهي: الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي.

كما أعلنت فيجي في فبراير/شباط الماضي أنها قررت فتح سفارة في القدس، وتنتظر إسرائيل إعلانا متوقعا من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن نقل سفارة بلاده إلى القدس بحلول نهاية العام، حسب "يديعوت أحرونوت".