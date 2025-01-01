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الشرطة والمخابرات العامة تكشفان ملابسات جريمة سطو في بيت لحم

الأحد 06 أبريل 2025 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والمخابرات العامة تكشفان ملابسات جريمة سطو في بيت لحم



بيت لحم/ سما/

 كشفت الشرطة وجهاز المخابرات العامة، اليوم الأحد ملابسات جريمة سطو تعرض لها أحد المحال التجارية، وألقت القبض على أحد المشتبه بهم في مدينة بيت لحم .

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العميد لوي ارزيقات، أن إشارة وردت إلى غرفة عمليات الشرطة تفيد بقيام مجهولين يستقلون مركبة بالسطو على محل تجاري في مدينة بيت جالا، والاعتداء على صاحب المحل وسرقة مبلغ مالي .

وأضاف ارزيقات أنه على الفور، تحركت طواقم المباحث العامة والأدلة الجنائية إلى المكان، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، وتم تحديد هوية أحد المشتبه بهم والقبض عليه، إضافة إلى ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة.

وأكدت ارزيقات أن العمل جارٍ لإحضار باقي المشتبه بهم، مشيراً إلى أنه تم تحويل المشتبه فيه إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

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