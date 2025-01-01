القدس المحتلة/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية، عشرات الشهداء والإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وارتقاء مواطنين برصاص الاحتلال في جنين وحوسان غرب بيت لحم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- شهيدان في جنين وحوسان وإصابات في بيتا وسلوان

- خبراء بحقوق الإنسان يحثون على اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

- "هيئة الأسرى" تحذر من استغلال بعض المحامين أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال

- أميركا تعتزم تجميد منح جامعة براون وتدعو لفرض قيود على "هارفارد"

- جنين تبكي "ملك" خبازيها

- السعودية تدين قصف مركز تابع لها بغزة وتطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل

- "الأونروا": شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ عام 1967

- "حقوق الإنسان" يؤكد حق شعبنا بتقرير المصير وعدم شرعية الاستيطان

* "الأيام":

- القطاع: عشرات الشهداء، غارات متواصلة والاحتلال يوسع عدوانه البري على الشجاعية

- الاحتلال يعدم أسيرا محررا في جنين والعدوان يتواصل على المخيمات

- الأمم المتحدة: مخزونات الغذاء في القطاع بدأت بالنفاد

- إسرائيل تتحسب لمذكرات اعتقال جديدة من "الجنائية الدولية"

- مستوطنون يعربدون ويشنون سلسلة اعتداءات

- تظاهرات غاضبة في عواصم ومدن عربية تنديدًا بالحرب على غزة

* "القدس":

- 39 شهيدا في مناطق مختلفة وبدء عملية برية في الشجاعية وسط نزوح جماعي تحت القصف المدفعي والغارات.. 20 شهيدا بقصف منزل لعائلة العقاد

- شهيدان في جنين وحوسان

- الأمم المتحدة: مخزونات الغذاء في غزة بدأت بالنفاد

- "الأونروا": شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ العام 1967

- عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى