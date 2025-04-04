"القسام" تنعى حسن فرحات

غزة/سما/

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة، القائد حسن فرحات "أبو ياسر"، الذي استشهد مع اثنين من أبنائه بغارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت القسام في بيان، "كتائب الشهيد عز الدين القسام-"معركة طوفان الأقصى"، تزف القائد القسامي المجاهد/ حسن أحمد فرحات "أبو ياسر" (من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة - قضاء عكا)، الذي ارتقى شهيداً فجر اليوم الجمعة، إثر عملية اغتيال جبانة استهدفته داخل شقته بمدينة صيدا جنوب لبنان؛ مع ابنته الشهيدة/ جنان حسن فرحات ونجله الشهيد القسامي المجاهد/ حمزة حسن فرحات".

وقالت كتائب القسام في بيانها "إنها تستذكر دور "أبو ياسر" الرائد وإسهاماته المباركة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، ليختم جهاده ملتحقا بمن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار".

وأكدت كتائب القسام أن "سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائها ومجاهديها على أرض فلسطين وفي خارجها، لن يثنيها عن مواصلة طريق الجهاد والعطاء والإعداد في أطهر درب خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى العودة والتحرير بإذن الله تعالى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه قتل حسن فرحات، قائد القطاع الغربي التابع لحركة حماس في لبنان، بهجوم جوي شنه الليلة الماضية على مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "هاجم خلال الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، منطقة صيدا في جنوب لبنان، وقضى على حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان".

وأضاف البيان، أنه "خلال الحرب روج فرحات لمخططات إرهابية عدة ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل وكان مسؤولا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة في الجيش وإصابة عدد آخر من الجنود في 14 من فبراير 2024، وكان يعمل على دفع بمخططات إرهابية ضد إسرائيل على مدار الأشهر الماضية حيث شكلت أنشطته تهديدا على إسرائيل مواطنيها"، وفق البيان.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "سيواصل العمل ضد إرهابيي حماس في كل مكان يعملون فيه".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بغارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في منطقة دلاعة وسط مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت المصادر إن الغارة استهدفت القيادي في حماس حسن فرحات (أبو ياسر)، واثنين من أفراد أسرته (ابنه وابنته) بصاروخين أطلقا من مسيرة.