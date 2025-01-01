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الجيش الإسرائيلي يبدأ توسيع العملية البرية في شمال قطاع غزة

الجمعة 04 أبريل 2025 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يبدأ توسيع العملية البرية في شمال قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، بدء توسيع عملية العسكرية البرية في شمال قطاع غزة.


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوات جيش الدفاع بدأت العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية في شمال قطاع غزة بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وأضاف أنه "في إطار العملية قضت القوات على عدد من الارهابيين ودمرت بنى تحتية ارهابية ومن ضمنها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة إرهابية".

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه "خلال العملية وقبلها سمحت قوات جيش الدفاع للسكان اخلاء المنطقة والانتقال منها حفاظًا على سلامتهم وذلك عبر مسارات مخصصة لهذا الغرض".

وأكد أن "قوات جيش الدفاع تواصل العمل ضد المنظمات الارهابية في قطاع غزة لحماية مواطني دولة إسرائيل"

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