صور أقمار صناعية تظهر أضرارا جسيمة في مطار (T4) العسكري السوري بعد الضربات الإسرائيلية

ورصدت صور الأقمار الصناعية الأضرار في مطار الـ(T4) العسكري قرب تدمر بريف حمص الشرقي، وتمثلت بحفر كبيرة على المدرج وأضرار في البنية التحتية الرئيسية، مما جعل المطار غير صالح للاستخدام من قبل طائرات النقل الثقيلة.

وقد استهدفت القوات الإسرائيلية المطار العسكري عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، لكن هجوم 2 أبريل كان من بين أعنف الهجمات.

وشنت إسرائيل ليل الأربعاء الماضي سلسلة غارات واسعة على مدن دمشق وحمص وحماة في سوريا استهدفت منشآت عسكرية.

وذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق.

وهاجمت طائرات إسرائيلية مطار حماة الواقع في محيط المدينة أكثر من 15 مرة. والمطار قاعدة كانت تابعة للقوات الجوية السورية في عهد النظام السابق.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مطار الـ(T4) العسكري قرب تدمر بريف حمص الشرقي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ضرب أهدافا عسكرية في T4 ومطار حماة، وكذلك "بنى تحتية عسكرية متبقية" في منطقة دمشق، بزعم انها تشكل "تهديدا" للإسرائيليين.

ووفقا لمصادر إسرائيلية وغربية نقلتها تقارير إعلامية، استهدفت الغارة الجوية الإسرائيلية في 2 أبريل مطار الـ(T4) العسكري السوري لـ"وقف الجهود التركية الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في البلاد".

وصرح مسؤول إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست" بأن الضربة كانت بمثابة رسالة مباشرة إلى تركيا: "لا تنشئوا قاعدة عسكرية في سوريا، ولا تتدخلوا في العمليات الإسرائيلية في المنطقة".

وكشف الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في وقت سابق أن قوات تابعة للجيش التركي دخلت سوريا مع قوافل من الدبابات والمعدات القتالية باتجاه مركزين رئيسيين حمص ودمشق.

وأضاف الجنرال احتياط إسحاق بريك أن تركيا تسيطر على المطارات السورية بموافقة النظام، مشيرا إلى أن أكبر هذه المطارات هو مطار T4 في حمص وسط سوريا.

وذكر أن ذلك يشكل ضربة استراتيجية خطيرة لأمن إسرائيل.